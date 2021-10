Vulcanus steekt half miljoen in verminderen overlast: ‘Vanaf januari moet alles beter zijn’

33 huizen gepland in Langerak, schuin tegenover Vulcanus

24 februari LANGERAK - 33 koopwoningen zijn er gepland in Langerak, schuin tegenover ijzergieterij Vulcanus dat een geschiedenis heeft als vervuiler. Volgens bouwcombinatie Claus Van den Boom is er vraag naar woningen. ,,Bovendien moet een bedrijf zich aan de regels houden’’, zegt Arnold van den Boom. Volgens de provincie is het aantal klachten over de ijzergieterij gedaald. Bewoners bevestigen dat.