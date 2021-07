Vuur verwoest auto in Eibergen: ’We sluiten brandstichting niet uit!’

Video Heropening Eefdese sluis is voor campingei­ge­naar Jan Marinissen slechts het begin: ‘Een attractie met groot potentieel’

2 juli Vandaag is op het Twentekanaal de sluis bij Eefde, met de heropening van de oude sluis naast de nieuwe sluis, weer volledig operationeel. Daarmee wordt de jaarlijkse capaciteit van het aantal schepen die vracht vervoeren tussen Rotterdam en Twente bijna verdubbeld van 12.500 naar 20.000 stuks. Goed voor de Nederlandse economie. Maar in de tussentijd hebben ondernemers in Eefde ook geprofiteerd.