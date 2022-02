Vuurschaal met kaarsen in brand in woning Vorden

De brand, welke woedde in de woonkamer, werd kort na 18.30 uur gemeld. Bij de brand was sprake van een flinke rookontwikkeling, maar de bewoners van de woning wisten goed te handelen om verdere schade te voorkomen. In de woonkamer bleek een vuurschaal met sierkaarsen in brand te hebben gestaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon al vrij snel de woning ventileren.