Vuurwerkverbod? Dan maar kindervuurwerk! Bij Totaal Centrum Neede is er veel vraag naar

Een uiteinde van het jaar zonder knallen? Nee, dat wordt het niet. Niet al het vuurwerk is immers verboden. Bij Totaal Centrum Neede aan de Stationsweg 20 ligt kindervuurwerk in de schappen. Daar is op deze laatste dagen van het jaar veel vraag naar. Bedrijfsleider Oscar van Setten hoopt dat de geslonken voorraad nog aangevuld kan worden. „Ik bel de leverancier nog of we nog iets kunnen krijgen. We hebben bijna niets meer”, zegt Van Setten.