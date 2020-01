Vuurwerkverbod? ‘Het probleem is een te kort lontje’

Alleen: ik mocht het aanvankelijk niet kopen van mijn ouders. Veel te gevaarlijk en zonde van het geld, zeiden ze.

Dus stond ik op nieuwjaarsdag vroeg op om bij daglicht de straten af te zoeken naar vuurwerk dat niet af was gegaan. Thuis legde je de soms kletsnatte, explosieve buit op de kachel om het te laten drogen. Daarna bewaarde ik trots de rotjes in soorten en maten in een sigarendoos van opa onderin de klerenkast op mijn slaapkamer. Veilig aansteken was eigenlijk onmogelijk. Vanwege een veel te kort lontje.

Dat zagen mijn ouders ook wel in, dus mocht ik een jaar later van m’n eigen geld toch vuurwerk kopen. Daar stonden we als pubers op oudejaarsdag om half zeven ’s ochtends al opgetogen bij de winkel. Er was genoeg om het oudejaar met veel plezier uit te knallen. We hadden de tijd van ons leven.

Ik zie dat nu terug bij mijn eigen pubers, die getooid met veiligheidsbril en aansteeklont er hetzelfde plezier aan beleven. Sterker nog: het kind in mij schijnt op oudejaarsdag weer boven te komen als ik samen met ze geniet van de voorpret bij het vuurwerk kopen en als we om middernacht mooie sierpotten afsteken. We gaan er verantwoord en veilig mee om en ruimen alles zelf weer op.

Wordt het veiliger door een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen? Op een warme augustusavond was ik vorig jaar op het Van Heekplein in Enschede getuige van een plotselinge warme, oranje gloed, gevolgd door een drukgolf van zo’n harde explosie dat van alle winkels het inbraakalarm afging. Levensgevaarlijke illegale bommen, waarmee enorme schade wordt aangericht.

Let op: deze cobra’s, shells, nitraten en ander illegaal vuurwerk zijn al verboden. Maar heeft dat effect gehad? Nee. Een vuurwerkverbod is niet te handhaven en is de symptoombestrijding van een veel groter probleem: de toenemende hufterigheid in de samenleving. Het gebrek aan respect voor andermans mening, eigendommen, veiligheid en ontoelaatbare agressie naar hulpverleners. Dat heeft een grens bereikt.