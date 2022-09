VV Lochuizen viert 75-jarig jubileum en dat is ‘vrij uniek voor een klein gehuchtje’

Een 75-jarig jubileum is voor een buurtschap als Lochuizen vrij uniek, zegt voorzitter Bat ter Haar. „Maar we zijn voor een klein gehuchtje behoorlijk bezige bijen. We hebben naast een eigen voetbalclub bijvoorbeeld ook een eigen paasvuur, een kermis… De saamhorigheid is daardoor enorm.”

Meer jongeren

Op de vraag of een 150-jarig jubileum haalbaar is, volgt een vertwijfeld antwoord. „Als je mij die vraag zeven jaar geleden had gesteld, dan had ik gezegd dat ik hoop dat we over twintig jaar nog bestaan. Elf jaar geleden verkeerden we namelijk nog in een crisis. De voetbalkantine werd een noaberhoes om de boel kostendekkend te kunnen houden. Sindsdien worden er veel meer activiteiten georganiseerd.”