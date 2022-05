VV Ruurlo en binnensportclubs: ’locatiekeuze sporthal op basis van verkeerde info genomen’

BORCULO/RUURLO - De gemeenteraad van Berkelland krijgt onjuiste en onvolledige informatie over de locatiekeuze van de nieuwe sporthal in Ruurlo. Dat stelt Voetbal Vereniging Ruurlo. „We krijgen geen kans op wederhoor.”

De bouw van de nieuwe sporthal in Ruurlo zorgt voor grote politieke en maatschappelijke commotie. Ruurlo mocht meepraten, maar de discussie over de verschillende locaties is zo ontspoort, dat de gemeente Berkelland na het opstappen van wethouder Anjo Bosman van Gemeentebelangen nu zelf de knoop heeft doorgehakt. De nieuwe sporthal komt bij zwembad De Meene, als het aan het college van B en W ligt.

Ook kritiek van Binnensportverenigingen

Maar opnieuw is er kritiek: ditmaal van Voetbalvereniging Ruurlo en Stichting Beheer Sportpark ’t Rikkelder. In een brief aan onderzoeksbureau ICS, de gemeenteraad en wethouder Gerda ter Denge uit de voetbalclub forse kritiek op de locatiekeuze. Volgens VV Ruurlo is de informatie over de optie om de sporthal niet bij de voetbalvelden te bouwen ’niet volledig en op onderdelen ook onjuist’. Al eerder gaven de binnensportverenigingen en de Ondernemers Vereniging Ruurlo aan dat het onderzoek gemanipuleerd is: „Conclusies zijn herschreven, parameters zijn weggelaten en gebruikers buitenspel gezet.”

Kosten niet meegenomen

Zo zijn volgens VV Ruurlo bedragen niet juist berekend, is het verkeersonderzoek niet representatief omdat het tijdens de lockdown is uitgevoerd en zijn kosten van leerlingenvervoer niet meegenomen. „Wij hebben de cijfers nogmaals beoordeeld en verwachten dat de jaarlijkse exploitatie op de locatie VV Ruurlo 125.000 euro per jaar lager zal zijn dan de locatie bij zwembad De Meene. Op basis van 40 jaar is dit een bedrag van 5 miljoen euro”, aldus de voetbalclub, die dit onderbouwt met cijfers.

Geen wederhoor

„Daarnaast vinden wij dat op dit moment het proces ook niet meer transparant verloopt en maken we ons ernstige zorgen over de objectiviteit van een te maken keuze. Ons is bijvoorbeeld toegezegd alle informatie te ontvangen die naar de raad zal worden verstuurd inclusief een kans op wederhoor. Tot onze verbazing en ergernis is dit dus niet gebeurd”, aldus voorzitter Henry Meutstege en penningmeester Jacco Dijkhuizen van VV Ruurlo en voorzitter Wim Rijkenbarg en penningmeester Willem Klein Egelink van VV Ruurlo.

Wethouder maakt dezelfde fouten

Ook de binnensportverenigingen geven in een boze brief aan dat het besluit op basis van onjuiste informatie wordt genomen. „We zijn boos dat Berkelland niet praat met de gebruikers van de sporthal en gewoon geen antwoorden geeft op onze vragen en die van VV Ruurlo. De nieuwe wethouder maakt gewoon dezelfde fouten als de opgestapte Anjo Bosman. Triest!”, aldus een woordvoerder

Alle cijfers meegenomen

Volgens wethouder Gerda ter Denge zijn bij het besluit alle cijfers en gegevens meegenomen die door de gemeente de afgelopen vijf jaren zijn opgehaald. „We kunnen niet iedereen tevreden stellen. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat het met participatie niet gaat lukken om tot een eensluidende locatie te komen. De discussie heeft tot felle discussies en polarisatie geleid. Dan is het beter om nu een besluit te nemen en niet nog jaren door te modderen in een discusie, waar we toch niet uitkomen.”