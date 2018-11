VVD Berkelland: waarom betalen als je geen gft-container wil?

Composteren

Als wethouder schafte Boxem indertijd juist de groene containers in het buitengebied af om zo de kosten en de afvalstoffenheffing laag te houden. Bewoners van het buitengebied kunnen prima zelf hun gft-afval composteren, was indertijd de overweging van de gemeenteraad om dit plan te steunen.

De VVD overweegt nu een motie in te dienen. Ook is beraadt de partij zich nog over de invoering van de container voor plastic, metalen en drankkartons. De gemeenteraad van Berkelland vergadert dinsdag over de kwestie.