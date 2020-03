VVD Berkelland wil uitstel gemeentelijke belastingen voor gedupeerde ondernemers

„Het zijn bizarre tijden. Voor iedereen. Maar zeker ook voor ondernemers en het MKB. Bijvoorbeeld in de horeca, waar de ondernemers hun zaken zien leegstromen. Het coronavirus raakt onze ondernemers dus erg hard. Landelijk zijn al maatregelen genomen, en zijn aanvullende maatregelen aangekondigd, om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, maar wat kunnen we lokaal?”, vraagt de VVD-fractie zich af.

„De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen, zoals ozb, reclame- en toerismebelasting. Landelijk zijn er maatregelen getroffen om gezonde bedrijven niet om te laten vallen, maar ook als lokale overheid is het verstandig om deze belangrijke groep te helpen”, aldus de VVD Berkelland.

Belastingendienst

„Ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is”, aldus de VVD, die ook Berkellands maatwerk wil.

Op adem komen

Volgens de liberalen wil uitstel niet zeggen dat er niet betaald moet worden. „In die zin is er nog geen directe oplossing voor de ondernemers en daar is de VVD zich van bewust. Uitstel is natuurlijk geen afstel. Dat snappen wij ook: doel voor nu op de korte termijn is dat gezonde bedrijven niet koppie onder gaan door deze ellende. Ondernemers moeten dus hun liquiditeit behouden en even op adem kunnen komen. Vandaar dat er voor nu gekozen wordt voor uitstel zodat we snel kunnen handelen. Iedere hap uit liquide middelen van ondernemers is er nu een te veel.”

Blij met steun