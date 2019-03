VVD blijft de grootste in Winterswijk en Berkelland

CDA blijft grootste in Oude IJssel­streek

0:19 GENDRINGEN - Het CDA is ook in Oude IJsselstreek de grootste gebleven. De 17,8 procent van de stemmen waren er wel 3,9 minder dan vier jaar geleden, maar de christendemocraten bleven wel VVD (15,4) en Forum voor Democratie (13,3) voor. D66 werd in deze Achterhoekse gemeente gehalveerd, GroenLinks werd bijna drie keer zo groot.