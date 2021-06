VVD: ‘Eerste zonnepark in Berkelland had er nooit mogen komen’

Berkelland verleende op 12 maart 2019 een omgevingsvergunning voor de aanleg van het eerste zonnepark in de gemeente. Het gaat om bijna 10 hectare aan de Brokersweg in Geesteren in het zogenoemde Beekdal van het voormalige Twijgraven. Het zonnepark levert een vermogen van bijna 12.000 megawattuur (mWh) per jaar, goed om 4239 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Mag niet in natuurgebied

Maar volgens VVD-fractievoorzitter Hans Boxem had Berkelland nooit een vergunning mogen verlenen voor het zonnepark op die locatie. Het is namelijk in strijd met de regels die de gemeenteraad zelf heeft opgesteld voor Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (Rode). Boxem: „Daarin staat dat zonneparken niet mogen worden geplaatst in gebieden met hoge actuele en potentiële landschappelijke, cultuurhistorische en/of ecologische waarden, zoals essen en gebieden met een hoge grondwaterstand. En daar is in dit natte gebied gewoon sprake van.”