VVD-fractievoorzitter wil geen ‘decorstuk’ zijn en past voor politiek hoogtepunt in Oude IJsselstreek

ULFT - Het is voor velen het hoogtepunt van het politieke jaar: de behandeling van de begroting. In Oude IJsselstreek wil het college het deze donderdagavond eens anders aanpakken. VVD-leider Richard de Lange kan daar weinig waardering voor opbrengen en past voor de bijeenkomst.

In plaats van meteen met de algemene beschouwingen te beginnen - waarin iedere politieke partij in de gemeenteraad uitvoerig de kans krijgt om op de begroting in te gaan en wensen en ideeën in te brengen voor het komende jaar - is het donderdagavond eerst de beurt aan burgemeester en wethouders om de begroting per beleidsterrein te presenteren. Zonder dat raadsleden de kans krijgen daar op te reageren.

Zere been

En dat is tegen het zere been van fractievoorzitter Richard de Lange van de VVD in Oude IJsselstreek. Per open brief aan burgemeester Otwin van Dijk liet De Lange donderdag weten niet naar de bijeenkomst te gaan. ‘Vanavond wordt geen enkele tegenspraak geduld.’



‘De wethouders krijgen, op de plek waar ze eigenlijk verantwoording moeten afleggen en hun beleidsvoornemens hebben te verdedigen, van u vrij baan’, aldus De Lange in zijn schrijven aan de burgemeester.



En dat vindt de liberaal maar niets: ‘Het lukt mij eenvoudigweg niet om alleen aanwezig te zijn als figurant of decorstuk en hoogstens de taak te hebben om, als u het als voorzitter toestaat, aan het einde van de avond beleefdheidshalve te applaudisseren of dat juist niet te doen.’

Spijbelen