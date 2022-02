VVD Oost Gelre kwaad om gemeentelijke brief aan ondernemers: ‘Waarom dat opgeheven vingertje?’

GROENLO - Een brief, gericht aan de ondernemers in de gemeente Oost Gelre, is bij een aantal lokale partijen in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Ondernemers worden in deze brief weggezet als kleine kinderen”, aldus VVD’er Kees Porskamp die tijdens de raadscommissie om opheldering vroeg.

In de brief worden ondernemers, specifiek horeca en winkeliers, door de gemeente opgeroepen zich goed aan de coronamaatregelen te houden. De suggestie wordt gewekt dat dit nu niet het geval is. In dikgedrukte letters, staat namelijk te lezen ‘regels worden minder goed nageleefd’.

Daaronder worden de geldende regels nogmaals uitgelegd: ‘Wat zijn de basismaatregelen ook alweer? Was uw handen, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht'.

Waarom deze brief?

Juist die toon is tegen het zere been van de VVD. ,,De ondernemers worden al zo hard getroffen. Is het dan nodig om zo'n brief te sturen? Met een opgeheven vingertje? Ook zijn we benieuwd waarom de gemeente deze brief gestuurd heeft. Zijn er signalen binnengekomen dat de ondernemers zich niet aan de regels houden?”

,,Nee”, is het antwoord van burgemeester Annette Bronsvoort. ,,Die signalen hebben we niet gekregen. Na de laatste persconferentie hebben we gekozen de ondernemers een brief te sturen in de context van de persconferentie. Daarin werd ook gewezen op het naleven van de maatregelen.”

Niet zo bedoeld

,,Wij hebben als overheid een dubbele rol. Enerzijds zijn we de uitvoerder van het kabinetsbeleid en aan de andere kant willen we onze ondernemers ook steunen.”

De vraag of andere inwoners ook een soortgelijke brief hebben gekregen, zoals de deelnemers van de spontane fakkeloptocht in Groenlo, wordt eveneens met ‘nee’ beantwoord. ,,Verschillende doelgroepen worden op verschillende manieren benaderd”, zegt de burgemeester. Dat de brief gelezen wordt met een belerende toon, betreurt ze. ,,Het is zeker niet als verwijt bedoeld.”