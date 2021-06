VVD-raadslid Kevin Hauser dient ontslag in bij burgemeester Berkelland: ’Ik ben er helemaal klaar mee!’

Hauser hekelt onder meer de achterkamertjespolitiek in Berkelland, maar voert ook privé-redenen aan. „Het is voornamelijk dat ik mij niet thuis voel in de politiek. Of misschien voelt de Berkellandse politiek zich niet thuis in mijn manier van politiek voeren. Het spelen van een rol zit niet in mij; vaak ben ik te eerlijk, te emotioneel, te ongenuanceerd, tenminste, als ik een grote groep van mijn collega’s mag geloven”, aldus Hauser.

Kritiek niet in dank afgenomen

Als raadslid van coalitiepartij VVD liet hij zich vooral op social media regelmatig kritisch uit over het beleid van het eigen college. Dat werd hem door andere coalitiepartijen, maar ook door de eigen VVD niet in dank afgenomen. Zo nam VVD-fractievoorzitter Hans Boxem openlijk afstand van Hauser, toen hij net als de VVD in Oost-Gelre kritiek uitte op de riante corona-regelingen voor ambtenaren.

Vorige week uitte hij nog op Facebook openlijk forse kritiek op de peperdure verhuizing van de Sociale Dienst Oost Achterhoek naar een huurpand in Groenlo, dat voor 4,5 miljoen euro wordt verbouwd. „Bespottelijk, ridiculous, lächerlich”, aldus Hauser. Maar in de gemeenteraad moest hij tegen zijn zin het kritiekloze VVD-standpunt uitdragen om VVD-wethouder Gerjan Teselink te steunen. „Ik ben echt helemaal klaar met de Berkellandse politiek”, liet hij donderdag weten.

Jong en onbevangen

Hauser kwam in 2018 jong, enthousiast, onbevangen, open en misschien wel naïef de gemeenteraad in. Vorig jaar zomer liet hij in een interview in Tubantia al weten teleurgesteld te zijn in de Berkellandse politiek. „Ik was misschien naïef dat ik dacht dat je in de raadscommissie en raadsvergaderingen op basis van een uitwisselingen van argumenten tot een rationele afweging komt en een besluit neemt. Zo zou het ook moeten zijn. Maar dat gebeurt dus niet. Van te voren zijn veel standpunten al vast gegoten in beton. Veel is dichtgetimmerd in het coalitie-akkoord. Van te voren besproken in achterkamertjes.”

Kiezen voor vrouw en kinderen

Hij wilde toen nog de raadsperiode vol maken. „Maar dat gaat mij niet lukken. De kaars is opgebrand.” Hauser zegt te kiezen voor zijn vrouw en jonge kinderen. „Ik hoop dat een aantal raadsleden die al lange tijd diezelfde opgebrande kaars laten zien en zich schuldig maken aan achterkamertjespolitiek, dezelfde keuze maken als ik. Stop en maak ruimte voor mensen die wel gedreven zijn, die de boer op gaan en politiek in de samenleving laten plaatsvinden.”

Geachte burgemeester Van Oostrum, beste Joost,

Sinds maart 2018 maak ik deel uit van uw gemeenteraad. In het begin met veel plezier. Zoals u weet is dat plezier mij inmiddels zoek. Afgezien van allerlei oorzaken die ik hiervoor kan aandragen, is het voornamelijk dat ik mij niet thuis voel in de politiek. Of misschien voelt de Berkellandse politiek zich niet thuis in mijn manier van politiek voeren. Het spelen van een rol zit niet in mij; vaak ben ik te eerlijk, te emotioneel, te ongenuanceerd –tenminste, als ik een grote groep van mijn collega’s mag geloven.

Natuurlijk moet ik mij niet uit het veld laten slaan; en dat wil ik ook niet. Maar gezien de drukte in mijn persoonlijke leven, wil ik tijd vrij maken voor het mooiste geschenk in mijn leven: mijn kinderen. De succesvolle onderneming van mijn vrouw speelt daarbij een rol. U welbekend vinden haar werkzaamheden voornamelijk in de middag en avond plaats;de raadswerkzaamheden over het algemeen ook. Ik kies tevens voor haar geluk. Hoewel iedereen er een mening over heeft, doet ze het fantastisch en ik voel echt een ongekende trots jegens haar!

Met enorm veel plezier heb ik in deze periode gesproken met zo ontzettend veel inwoners, bedrijven, verenigingen; dat was een enorme verrijking. Ik ben daar iedereen dankbaar voor. Wat kunnen we trots zijn op onze toffe, creatieve en opgewekte gemeente!

Beloofd had ik mijzelf om de periode af te maken. Maar dat gaat mij niet lukken. De kaars is opgebrand. Ik ga met tegenzin naar elke vergadering die gelinkt is aan de lokale politiek en dat is zonde. Zonde voor onze mooie gemeente en haar inwoners, die recht hebben op gedreven raadsleden. Daartoe behoor ik helaas niet meer.

U heeft het onlangs online kunnen lezen, ik heb vertrouwen in de nieuwe generatie. Ik hoop dat een aantal raadsleden die al lange tijd diezelfde opgebrande kaars laten zien en zich schuldig maken aan achterkamertjespolitiek, dezelfde keuze maken als ik. Stop en maak ruimte voor mensen die wel gedreven zijn, die de boer op gaan en politiek in de samenleving laten plaatsvinden, niet in de D-kamertjes op het gemeentehuis.

Tot slot wil ik u danken voor een heel prettige samenwerking. Ik mocht u altijd bellen of appen. Hoewel ik liever een afspraak maakte via uw secretaresse, waardeer ik deze houding richting uw raad enorm. U toont zich op deze wijze niet alleen een betrokken burgemeester richting uw inwoners, maar ook richting het gemeentelijk bestuur.

We hoeven er verder niet dramatisch over te doen, we zien elkaar nog: zó groot is Berkelland nou ook weer niet.