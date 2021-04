VVV Neede in nieuw jasje klaar voor toeristisch seizoen

IrisZorg waarschuwt dat dagopvang voor daklozen zo niet open te houden is: ‘Mensen belanden op straat’

10:15 DOETINCHEM - De dagopvang voor dak- en thuislozen in Doetinchem is niet open te houden met het budget van de afgelopen jaren. Dat zegt Chris Boven, regiomanager van IrisZorg in Doetinchem: ,,Mensen belanden dadelijk overdag op straat. Wat hebben de gemeenten er voor over om dat te voorkomen?”