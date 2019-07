VVV’s Achterhoek: geen folders, maar inspiratie

Dat betekent geen rekken meer met folders, maar interactieve video’s en animaties, touchtafels waar de gastvrouw of -heer inspiratie kan ophalen en belevenissen uit de hele regio kan laten zien. ,,De overgang van papier naar digitaal is wezenlijk”, zegt Peter Pothof van de VVV in Groenlo. ,,In het verleden bestond de VVV uit een balie met daarachter een dame. In de toekomst is het een gastvrouw, die op de bezoekers afstapt en ze enthousiast maakt. Voor Groenlo, maar ook voor de hele regio.” De verandering van de vijf VVV’s wordt ingezet op de veranderende behoefte van de toerist. Die zoekt vooraf thuis al digitaal informatie over de plek waar hij naar toe gaat. En dan: ‘De hedendaagse gast is steeds meer op zoek naar beleving: emoties, relevantie, betrokkenheid, ontmoetingen en ervaringen zijn de kernelementen van de belevingseconomie.’

Eerste subsidie is binnen

Deze zinsnede komt uit het projectplan, dat voor de VVV in Groenlo is geschreven. Dat plan is ook nodig om subsidie aan te vragen. Het eerste succes is binnen: van de voor de vernieuwing benodigde 140.000 euro is 35.000 euro binnen van Oost Gelre. Dat vormt de basis voor eenzelfde bedrag van de Europese Unie (via de provincie). Achterhoek Toerisme betaalt ook mee, een deel wordt met zelfwerkzaamheid van vrijwilligers ingevuld en er worden sponsors gezocht.



Groenlo wil de vernieuwing in het voorjaar van 2020 uitvoeren. In het kantoor aan de Kevelderstraat (in het oude raadhuis) wordt die zichtbaar in vier thema’s: Tachtigjarige Oorlog-Slag om Grolle (met video en 3D), bier, Grolse wanten en de grens. Op de grote ontmoetingstafel worden routekaarten uitgevouwen, maar er zit ook een touchscreen in, waar foto’s en video’s van de belangrijkste activiteiten opgeroepen kunnen worden.