Vwo’ers in de Achterhoek scoren matig met examens

Ook op het Gerrit Komrij College in Winterswijk (87 procent), Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo (85 procent) en het Ludger College in Doetinchem (81 procent) zijn de slagingspercentages relatief laag. Wel krijgen vrijwel alle nu gezakte leerlingen nog een herkansing en om alsnog te slagen. ,,De kans is dus groot dat het aantal geslaagden nog flink stijgt’’, zegt Henk van der Esch, voorzitter van Achterhoek VO, het overkoepelende bestuur voor veertien middelbare scholen in de Achterhoek.



Dat verwacht ook conrector Nicky Konings van de havo/vwo-afdeling van Marianum, ,,Het slagingspercentage stijgt na de herexamens nog wel naar 92 of 93 procent, dus wij maken ons geen zorgen.’’



Ook niet bij de havo, waar nu 73 procent van de leerlingen is geslaagd. ,,Wij weten dat dat kan gebeuren, omdat bijna geen leerling meer blijft zitten bij ons. Dan kan zo’n cijfer wat lager uitvallen’’, zegt hij. ,,Ik verwacht dat het nog stijgt tot ruim boven de 80 procent.’’