Waar doet u de Sinterklaasinkopen?

BORCULO - Sinterklaas is weer in Berkelland, de kerst nadert. Waar doet u de inkopen voor de feestdagen? Gaat u het liefst naar winkels in uw eigen dorp of stad om deze kleine ondernemers en daarmee de leefbaarheid te ondersteunen? Of wordt het weer bol.com of andere internetwinkels en rijden de pakketbezorgers straks af en aan bij u in de straat? Doe mee met de poll.