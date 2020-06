Het ligt niet aan de Achterhoek, maar liever ben ik elders. Ik voel me makkelijkst vervreemd van dat wat ik goed denk te kennen: vrienden, familie, geboortestreek. Het afgelopen jaar schreef ik u uit Düsseldorf, Berlijn, Rome, New York, Ottawa, Parijs, Tenerife, Gent en Oostende.Nu komt daar Zundert bij. Hier zal ik schilderen en schrijven op de geboortegrond van Vincent van Gogh.



Ook voor hem was de plek waar hij geboren en getogen is niet genoeg. Hij vertrok naar België en Frankrijk.



Er zijn theorieën dat hij maar een middelmatig schilder was geweest als hij niet naar de zon was vertrokken en in Brabant was gebleven. Ik sluit me daar deels bij aan. De aardappeleters vind ik een benauwd schilderij, vergelijkbaar met De avonden van Reve: het heeft slechts de schoonheid van een raak tijdsdocument.



De levenslust sloop in mijn ogen pas in Van Goghs werk toen hij naar elders vertrok. Kortom, je verplaatsen - om tot iets anders te komen - lijkt me net zo natuurlijk als de zon die in het oosten opkomt en in het westen ondergaat.



Toch kwam Van Gogh nooit helemaal los van zijn geboortegrond. Vlak voor zijn dood, na jarenlang verblijf in wereldsteden, schrijft hij zijn moeder: 'Ik ben er toch als een boer uit Zundert uit blijven zien. Ik verbeeld me soms ook dat ik zo gevoel en denk. Alleen zijn de boeren van meer nut in de wereld.’



Mijn vraag is: als u moet vluchten, waar gaat u dan heen om tot leven te komen?