DOETINCHEM - Waar in de Achterhoek drink je met carnaval het goedkoopste biertje? In welke plaatsen moet je met munten betalen en kun je die dan overal inleveren?

Waskupenstad (‘s-Heerenberg)

In ‘s-Heerenberg zijn negen verschillende munten van negen horecabedrijven als betaalmiddel in omloop. Met de munten kan in alle cafés en zalen worden betaald.



Ook de cafetaria’s en gaderobes nemen de munten aan, om het de bezoekers zo makkelijk mogelijk te maken. Een biertje in Waskupenstad kost €2,40, tien cent meer dan vorig jaar.

Leutekum (Doetinchem)

Hoewel in Leutekum enkele horecagelegenheden nog een eigen munt hebben die alleen op die plek in te leveren is, doen steeds meer cafés en restaurants mee met de algemene munt. Het Leutje is te gebruiken in de Spiegeltent en in 14 andere restaurants, bars en cafés.



Een deel van de opbrengst van het Leutje komt ten goede aan Stichting Carnaval Leutekum. De munten koop je bij de automaten in de Grutstraat of Waterstraat, op het Simonsplein of in de Spiegeltent, voor €2,50 per stuk. Een biertje koop je hier voor een muntje.

Grolle (Groenlo)

In Grolle is er een carnavalsmunt waarmee je in elke horecagelegenheid kan afrekenen. Je betaalt in Grolle €2,50 voor je biertje. Een deel van de opbrengst gaat naar Carnavalsvereniging de Knunnekes.

Zillewold (Silvolde)

Bestel je in Zillewold een biertje, dan betaal je met munten. Het is wel goed opletten: elk café heeft zijn eigen munt en deze kan je alleen bij dat café uitgeven. De prijzen voor het bier zijn wel gelijk. Bij zowel ‘t Centrum als ‘t Molentje koop je een biertje voor €2,30.