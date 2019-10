Waar is 2,1 miljoen kilo Berkellands afval gebleven? Beloofde analyse Bosman blijft uit

BORCULO - Wethouder Anjo Bosman van Gemeentebelangen heeft nog steeds geen idee waar 2,1 kilo miljoen Berkellands restafval is gebleven. Ze zou voor de raadsvergadering van vanavond met een analyse komen, maar stuurde de politiek vandaag alleen een brief met ‘mogelijke oorzaken’. De beloofde analyse komt pas in 2020.

De Berkellandse politiek boog zich twee weken geleden in de raadscommissie over een tussentijdse evaluatie van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Afval-wethouder Anjo Bosman had de gemeenteraad een brief gestuurd met cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Daaruit blijkt dat Berkellanders steeds beter afval scheiden en dat de hoeveelheid restafval fors is gedaald sinds 1 januari. Vanaf die datum wordt de grijze container niet elke twee weken, maar elke vier weken geleegd. En hebben ook bewoners van het buitengebied een gft-container.

D66-raadslid Erik Slotboom zette in de raadscommissie vraagtekens bij de cijfers. Hij constateert dat de totale hoeveelheid ingezameld afval met 750.000 kilo is gedaald in Berkelland. Ook constateert hij dat in de eerste zes maanden van 2019 in Berkelland 2,1 miljoen kilo restafval minder is ingezameld. „Dat is geen kattenpis. Waar is dat gebleven? Wordt het in de natuur gedumpt? Verdwijnt het elders? Ik mag toch verwachten dat als we bij elkaar komen om over deze cijfers te praten dat de wethouder deze gegevens heeft geanalyseerd. Komt het, omdat we de grijze kliko nog maar één keer in de vier weken legen? Misschien moeten we dat nog maar één keer in de vijf weken doen.”

Bosman kon in de commissievergadering geen analyse geven van de cijfers, tot verbijstering van D66, PvdA en GroenLinks. Slotboom: „Als ik deze vragen hier niet kan stellen, waarom komen we dan nog bij elkaar? Dan kunnen we net zo goed deze vergadering niet houden.” Volgens Bosman moest Slotboom zijn vragen maar schriftelijk stellen. Ze zegde de gemeenteraad toe met een schriftelijke analyse te komen. „Ik wil die analyse netjes op papier, zetten zodat meneer Slotboom en de rest van de raadscommissie het allemaal de volgende keer onder de neus heeft en u de analyse krijgt waar u om gevraagd heeft”, aldus Bosman twee weken geleden.

Mogelijke oorzaken

Maar de gevraagde en beloofde analyse blijft uit. De raadsbrief van vandaag bevat alleen mogelijke oorzaken. Zo zou het volgens het college kunnen dat in Berkelland elektrische apparaten niet meer in de grijze container worden gegooid, maar apart worden ingeleverd of opgehaald door kringloopbedrijven. Of dat textiel niet meer in de grijze container wordt afgevoerd maar via de ondergrondse textielcontainers naar kringloopbedrijven gaat. En dat Berkellanders wellicht bewuster inkopen doen en minder afval produceren.

Of dat inwoners het huishoudelijk afval beter scheiden en er minder restafval en meer grondstoffen worden aangeboden (zoals groen, pmd, glas, papier etc). Of dat: „Onze inwoners meer afval naar kringloopbedrijven of recyclingbedrijven afvoeren (meubels, bouw- en sloopafval) die voorheen toch in de grijze container belandden. Onze inwoners het GFT niet meer in de grijze container doen maar meer gebruik maken van de groene container (ook het buitengebied). Luiers en incontinentiemateriaal komen niet meer in de grijze container terecht maar in de daarvoor bestemde luiercontainers”, aldus de opsomming van mogelijke oorzaken, die wellicht de vermindering van 2,1 miljoen restafval kunnen verklaren.