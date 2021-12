Waar is Sinterklaas toch gebleven? Amper nog uitbundige sinterklaasversieringen in etalages

UPDATE Verdachte opgepakt voor mishande­len bejaarde bewoner bij woningover­val in buurtschap Kotten in Winters­wijk

WINTERSWIJK - Bij een woningoverval in de Winterswijkse buurtschap Kotten is in de nacht van maandag op dinsdag een bejaarde man mishandeld. De politie wist al snel wie de dader is en kon dinsdag in de loop van de dag een verdachte aanhouden.

30 november