‘Waar moet ik al dat plastic laten?’

Ja, we krijgen ’m allemaal in Berkelland: een pmd-container. Verplicht. Per 1 juli worden de plastic afvalzakken voor plastic, metalen en drankkartons (pmd) niet meer elke twee weken ingezameld, maar mogen we de pmd-container één keer per vier weken aan de weg zetten. Nou vind ik zo’n container best handig. Sterker nog: ik had zelf al een container aangeschaft om de pmd-zakken in te verzamelen. Die is net zo groot als het exemplaar dat we allemaal krijgen. Prima formaat dus.