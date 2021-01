Waar moet je heen met overtollige spullen in deze lockdown? De kringloop raakt vol!

Bij kringloopwinkel Bohero in Borculo gaat er nog wel het een en ander de deur uit, maar komt er niks binnen. Verkoop is niet aan de orde. Wat eruit gaat, is bestemd voor goede doelen in Roemenië, Oekraïne en Moldavië, waarmee Bohero al jaar en dag contact heeft. Vrachtwagens vol noodzakelijke goederen, zoals kleding. Voorzitter Peter Hoogma: „We mogen nog steeds rijden. Er staat weer een transport gepland voor over drie à vier weken, maar we moeten afwachten of dat wel door kan gaan. En het wordt zo langzamerhand ook spannend of we wel genoeg spullen hebben om erheen te brengen, want er komt natuurlijk niks binnen op dit moment.”