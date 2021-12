Waar mogen die windmolens nu precies staan ? Berkelland neemt de tijd voor nieuwe regels

Ooster­licht beschijnt donkere maar heldere Achterhoek­se hemel

GENDRINGEN - Op de kortste dag van het jaar (21 december) is in de Achterhoek dinsdagavond weer het Oosterlicht ontstoken. 24 lichtbundels vanuit evenzovele plekken in de Achterhoek en één in Duitsland moeten samen voor verbinding tussen de dorpen en gemeenten zorgen.

22 december