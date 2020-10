Waar staat Berkelland financieel? Cruciale info ontbreekt in begroting: ’Het is één rookgordijn’

Tot die conclusie komt de zogenoemde auditcommissie, een niet-politiek adviesorgaan met daarin de financiële experts van alle fracties in de gemeenteraad. In het advies aan de gemeenteraad vegen de financiële experts de vloer aan met de begroting voor 2021. Er is ten opzichte van vorige begrotingen zoveel geschoven met posten dat het voor raadsleden volstrekt onmogelijk is geworden om te controleren of bezuinigingen worden gehaald en of Berkelland nu minder of meer is gaan uitgeven op bepaalde beleidsterreinen.