Waardering voor PvdA-veteraan Hans Pelle: nummer 8 op lijst Gelderland

Dagen burgemees­ter Zutphen bijna geteld, tussenpaus laat nog tijd op zich wachten

Afscheidsrecepties staan al gepland en de bloemen zijn ongetwijfeld al besteld. Alles voor het vertrek van Annemieke Vermeulen als burgemeester in Zutphen is geregeld. Anders is dat voor haar opvolging. De ambtsketting wacht in Zutphen de komende maanden een onduidelijk bestaan.

6:00