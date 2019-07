Waarom de Achterhoekvlag ineens overal trots wappert. (En die van Salland en Veluwe niet)

Midden in de riante voortuin van Gerrit Visser (75) in Vorden staat een witte mast. Hoog in top wappert de Achterhoekvlag fier in de wind. Een kleintje. Hij heeft ’m van zijn huishoudelijke hulp gekregen. Liever hangt hij er een grotere versie in, maar een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.

,,Zo is het ook goed”, vertelt Visser, terwijl hij over zijn gemillimeterde gazon richting vlag loopt. ,,Ik ben geboren in Brabant, opgegroeid in Groningen, heb mijn leven lang gewerkt in de Randstad. Sinds dertien jaar woon ik in Vorden. Ik voel me thuis in de Achterhoek, dat laat ik zo zien.”