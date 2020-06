Waarom de Blokker gaat sluiten: ‘Dit is jammer voor Neede!’

NEEDE - De Blokker in Neede gaat sluiten. De familie Ten Hoopen kan het niet eens worden met het Blokker-concern over verlenging van het franchisecontract. „Jammer voor Neede, jammer voor ons personeel.”

Het wordt lastig om in Neede nog huishoudelijke artikelen of speelgoed te kopen. Na het verdwijnen van de Marskramer in de Oudestraat, gaat ook Blokker sluiten. Half juni begint de leegverkoop. Eind juli, begin augustus gaan de deuren van het winkelpand op de hoek van de Rapenburg en Ruwenhofstraat definitief dicht.

Familiebedrijf

Daarmee komt er voorlopig een einde aan deze tak van het familiebedrijf van Ten Hoopen, dat meer dan zestig jaar een winkel in huishoudelijke artikelen in Neede runde. Aanvankelijk zat de winkel aan de Nieuwstraat. „Eerst als zelfstandige winkel, later onder de naam Novalux. Dat was een zogenoemde soft-franchise. We mochten zelf de helft van ons assortiment bepalen. Later werd dit een hard-franchise, en bepaalde Blokker het assortiment”, vertelt filiaalleider Trudy ten Hoopen, die in de jaren 80 vanwege haar relatie met Henkjan ten Hoopen als schoondochter in het familiebedrijf kwam te werken.

Volledig scherm De winkel van Blokker op de hoek van de Ruwenhofstraat en de Rapenburg in pand De Witte gaat sluiten © Blokker Neede

Zo’n 34 jaar geleden werd de familie Ten Hoopen franchisenemer bij Blokker. Onder die vlag was de winkel decennia lang een begrip in het dorp. Bijna acht jaar geleden verhuisde Blokker naar een plek in pand De Witte, op de hoek van de Rapenburg en Ruwenhofstraat. „De gemeente Berkelland wilde winkels meer in het centrum concentreren. Daarom zijn we verhuisd naar deze A-locatie.”

Niet eens

‘Externe factoren’ en ontwikkelingen zijn de oorzaak van de sluiting. „We konden we het met Blokker niet eens worden over verlenging van ons franchisecontract. Je komt dan op een t-splitsing te staan: wij wilden linksaf, Blokker rechtsaf. Dan moet je een keuze maken, dat hoort ook bij ondernemen.”

Moeilijk besluit

Het was een moeilijk beslissing. „Wij vinden het spijtig om onze zaak te sluiten. Zeker voor onze drie medewerkers betreuren we dit besluit. Het is nooit leuk om dit je personeel te moeten vertellen. Ook voor Neede is het jammer. Onze klanten bedanken we voor het vertrouwen in de afgelopen jaren”, zegt Trudy te Hoopen. Het sociale contact met de klanten gaat ze zeker missen. „Ik word nog steeds blij, als er een klant tevreden de deur uit gaat.”