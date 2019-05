Waarom Gerben (31) en Femke (28) ruilen van huis met Gerrit (78) en Mieke (77)

FC Winters­wijk 3 tegen ex-profs: ‘Extra prijs na winst van titel’

8:23 WINTERSWIJK - Winterswijk is zaterdag 1 juni even het epicentrum van de voetbalwereld. Camera’s van betaalzender FOX Sports leggen alles vast, presentator Hans Kraay Jr. en analist Ronald de Boer staan langs de lijn en Koert Westerman zit met een microfoon in het commentaarhok.