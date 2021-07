Waarom is het zwembad in Eibergen of Neede dicht? ‘Ik word soms voor rotte vis uitgemaakt!’

Even baantjes trekken in Neede of bij mooi weer lekker genieten van het openluchtbad in Eibergen? Zwemliefhebbers moeten social media in de gaten houden, want de beide zwembaden van Optisport zijn niet altijd open. „Of openluchtbad ’t Vinkennest in Eibergen is open of het overdekte bad ’t Spilbroek in Neede”, zegt locatiemanager Joyce van Eyck van Optisport Berkelland. Waarom niet tegelijk? „Ik heb daar gewoon het personeel niet voor!”