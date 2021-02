Waarom komt er midden op de Needse Berg toch een omstreden 5G-mast? ‘Ik heb betere plek aangeboden’

KPN wil de mobiele bereikbaarheid in Lochuizen verbeteren. Met name het gebied rond de Diepenheimseweg en het voetbalveld is een zwart gat, zo blijkt uit kaarten van de provider. „Omdat we bereikbaarheid voor hulpdiensten belangrijk vinden en omdat we zelf in Lochuizen wonen en ook last hebben van slechte verbindingen, hebben we hulp aangeboden”, zegt een grondbezitter uit Lochuizen tegen deze krant.