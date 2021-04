Waarom krijgt Doetinchem meeste coronasteun van de provincie en gaat er nauwelijks geld naar Neder-Betuwe?

Stormramp(je) schrikt wandelaars in Berkelpark in Borculo op

7 april BORCULO - Hij hield het de afgelopen dagen nog uit, maar in de relatieve stilte ná het onstuimige weer van de afgelopen dagen was de rek eruit. Woensdagmiddag rond 12.15 uur werden wandelaars in het Berkelpark in Borculo opgeschrikt door gekraak en een klap. Een circa 15 meter hoge acacia smakte omver.