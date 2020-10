Waarom opoe een walnotenboom krijgt in het Vrijheidsbos Geesteren en kleine Jantje een linde

De verhalen zijn allemaal even aangrijpend. „Neem opoe, Antonia Schukking-Geerdink. Ze was 91 jaar toen ze stierf door een bom die op het huis terechtkwam”, zegt Jolanda Luimes-Arentsen. „Of Gerrit Hiddink, een verzetsman die is overleden in het concentratiekamp Neuengamme. Co van den Brink was een onderduiker die is doodgeschoten. Net als Jaap Rijsdijk. Die is na de bevrijding per ongeluk doodgeschoten door een andere onderduiker, in juni 1945. Ook Jantje Esselink is een oorlogsslachtoffer, al kwam hij pas in 1950 om het leven. Hij was 8 jaar oud toen hij een ganzenei dacht te vinden in een sloot aan de Meiweg. Het ei bleek een handgranaat te zijn.”