Waarom oude apparaten en boeken niet meer de container in hoeven

Het gaat om een proef die duurt tot medio 2019 met de zogeheten BEST-tas. Dit is een afkorting voor boeken, elektronica, speelgoed en textiel. Dit kan in de tas worden verzameld en wordt dan gratis huis-aan-huis opgehaald bij de wijkbewoners in Gendringen en Silvolde, die meedoen aan de proef. Vrijwilligers van de Stichting Oud Papier Oude IJsselstreek halen de tassen in totaal drie keer op in de proefperiode.



Ook gezinnen met kinderen op basisscholen Meander en Op Koers in Varsseveld en Maria school in Ulft krijgen de BEST-tas. Deze tassen worden op school verzameld, waarna Kringloop Aktief de spullen beoordeelt en kijkt of ze geschikt zijn voor verkoop of hergebruik.



De BEST-tas wordt al gebruikt in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Doesburg. Oude IJsselstreek wil met de proef kijken of inwoners meer betrokken raken bij inzameling en scheiden van huishoudelijk afval. De evaluatie volgt medio dit jaar.