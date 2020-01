‘Waarom scheiden we ons afval nog?’ vraagt de Bronckhorster na nieuwe stijging afvalkosten

Ja, ook Gerrit Lubbers uit Hengelo heeft zijn grijze container ingeleverd. ,,Ik ben alleen en zet dat ding maar twee keer per jaar aan de weg. Waarom zou ik dan 110 euro gaan betalen om ’m bij huis te hebben staan”, zegt hij vrijdagmiddag bij het milieuparkje bij de sporthal in het dorp. ,,Dan loop ik wel een keer extra naar de ondergrondse container. Kan ik daarna meteen boodschappen doen.”



Lubbers is niet de enige die er zo over denkt, want nog slechts 552 huishoudens houden dit jaar de grijze container. Maar de gemeente had erop gerekend dat dit er zo’n 6.000 zouden zijn. Het betekent een flinke tegenvaller, want door deze inschattingsfout loopt de gemeentekas 722.000 euro mis.