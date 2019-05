Waarom ze bij deze Doetinchemse fabriek zo trots zijn op zeven letters op een dak

De fabriek uit 1925 heeft dertien man in dienst. De aandrijvingen van tandwielkasten die het maakt komen terecht in allerlei machines, van zandzuigers en draaimelkstallen tot Chinese tafelkleedfabrikanten. Het is een familiebedrijf, zegt eigenaar Wim Eijmers, en hij is er trots op. Hij is de vierde Wim, na zijn overgrootvader, opa en vader. ,,Handig voor de visitekaartjes, die hoef je maar één keer te drukken.’’