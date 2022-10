Waarschuwing en inbeslagname wapen bij nachtvissen in Winterswijk: ‘leek wel een vuilnisbelt’

De politie voerde in de nacht van donderdag op vrijdag een controle uit rond het recreatiegebied Hilgelo bij Winterswijk. Wijkagent Willem Saris was er ook en die was niet te spreken over de rommel die nachtvissers maakten. ‘Op straffe van een bekeuring is de boel opgeruimd. Een verboden wapen is inbeslaggenomen’, meldt hij op Twitter.