Waarschuwing: ‘Hou corona buiten de deur en kruip niet bij elkaar met kerst’

Ook de GGD ziet het gevaar in van veel mensen thuis op bezoek krijgen. ,,Een gezellig etentje of bezoek is voor het virus de perfecte kans om zich te verspreiden. Zeker als dezelfde mensen de dag erna weer anderen ontvangen of opzoeken”, zegt een woordvoerder.



Volgens de GGD verspreidt het virus zich met golven over de regio. Doetinchem ging van 142 naar 297 besmettingen in de afgelopen week, Oude IJsselstreek van 103 naar 209 en Aalten van 46 naar 169. Een eenduidige verklaring voor deze hoge ‘coronascores’ hebben de GGD en de drie burgemeesters niet.