Waarschuwing om kinderen géén kerstbomen in te laten zamelen: ‘Niet voor niets afgelast vanwege corona’

De gemeente Bronckhorst is niet blij met het initiatief: ‘De acties lijken veel op de kerstboominzamelactie die we zelf ieder jaar doen. Deze is dit jaar echter niet voor niets afgelast vanwege corona’, schrijft de gemeente in een waarschuwend bericht op Facebook. ‘Maar hoe leuk de acties ook zijn, het is niet voor niets dat de coronamaatregelen, juist als het gaat om ontmoetingen met elkaar binnen en buiten, nog zo strikt zijn. Daarom zijn ook de scholen in ieder geval tot 19 januari dicht. Kinderen lijken nu ook vatbaarder voor corona’.



In plaats daarvan wordt mensen gevraagd de boom zelf weg te brengen, op woensdag 6 of 13 januari, naar een inzamelplek in hun eigen dorp, met inachtneming van de coronaregels. ‘Volgend jaar als corona onder controle is, organiseren we de inzamelactie weer op de bekende wijze’, aldus de gemeente.