Waarschuwing voor blauwalg in zwemplas bij Scholtenhof in Etten

Zwemmers worden afgeraden om door deze drijflaag te zwemmen. Kinderen kunnen er beter niet in spelen, aldus de provincie.



Een drijflaag is een ophoping van blauwalg en ontstaat onder de invloed van wind. Het is veelal een groene of groenblauwe olieachtige laag.



Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit is te vinden op zwemwater.nl