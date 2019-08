Waarschuwingen en boetes voor sproeien tijdens droogterecord in Oost-Nederland

REGIO - Vier boeren die het land besproeiden met water uit sloten, vijvers, beken of rivieren zijn tijdens de huidige droge zomerperiode beboet door Waterschap Rijn en IJssel. Er werd 34 keer een officiële waarschuwing uitgedeeld. Eén keer is gewaarschuwd omdat er grondwater werd opgepompt in een kwetsbaar natuurgebied. Ondertussen wordt het droger en droger.

Het is sinds ongeveer twee weken verboden om oppervlaktewater te onttrekken in de Achterhoek en Twente. Dat is op last van de twee waterschappen in deze gebieden; Rijn en IJssel in de Achterhoek en Vechtstromen in Twente. Reden voor het verbod is de extreme droogte. De Achterhoek en Twente zijn de twee droogste gebieden van Nederland.

Het verbod is ingesteld op 18 juli. Sindsdien hebben handhavers van het waterschap 34 waarschuwingen en vier boetes uitgedeeld. ,,We wilden in het begin enige coulance tonen’’, zegt woordvoerster Lotte Guest van waterschap Rijn en IJssel. ,,Daarom zijn er bij een eerste constatering niet meteen boetes uitgedeeld. Zo krijgt iedereen de kans om te wennen aan het verbod.’’

Waarschuwing

De vier boetes die waterschap Rijn en IJssel heeft uitgedeeld zijn bij plekken waar besproeiing met oppervlaktewater na een officiële waarschuwing bleef doorgaan. De boetes kunnen oplopen tot honderden euro’s.

De waterschappen laten weten dat het voor het tweede jaar op rij net zo droog is als in 1976, het droogste jaar ooit gemeten in Nederland. Door het wisselvallige weer zijn er per regio in Nederland grote verschillen wat de droogte betreft, maar in de Achterhoek en Twente worden wederom de waarden van recordjaar 1976 bereikt. Hier is aanhoudend minder neerslag gevallen dan in de rest van Nederland, terwijl deze regio’s afhankelijk zijn van neerslag voor hun watervoorziening, zo stellen de waterschappen. Er is namelijk geen aanvoer vanuit de rivieren en kanalen mogelijk op deze hoge zandgronden. Het aantal beken dat droogvalt neemt toe. Er is volgens de waterschappen dan ook regen nodig om de situatie te verbeteren.

Neerslagtekort