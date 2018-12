Video Chefkok uit Vorden mag twee Michelin­ster­ren bij De Bokke­doorns houden

17:56 Roy Eijkelkamp (31), opgegroeid in Vorden kon maandagmiddag om 12.00 uur eindelijk opgelucht ademhalen. De chefkok van restaurant De Bokkedoorns uit Haarlem mag de 2 Michelinsterren, die het restaurant al had, houden. ,,Er valt een last van mijn schouders”, bekent hij na afloop.