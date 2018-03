Wachtgebied voor vliegtuigen boven Lochem stuit op verzet

Verrast

Onlangs werd bekend dat het ministerie een zogeheten wachtruimte voorziet boven de gemeente Lochem. Die is bedoeld voor vliegtuigen die op weg zijn naar Lelystad, maar daar nog niet kunnen landen. De wachtruimte is voorzien op 2.700 meter hoogte. Eerder was dat wachtruim op 1.800 meter hoogte boven Salland gepland, maar na protest is dat verplaatst naar de gemeente Lochem. Wethouder Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen) toonde zich onlangs verrast. Over het verplaatsen van het wachtruim naar Lochem was niet overlegd. Maandag sprak hij daar nogmaals zijn ergernis over uit.