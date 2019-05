Wachtlijst voor groene schoolpleinen

De leerlingen Loek en Lisa (11) zijn er blij mee: het nieuwe, groene speelplein van hun basisschool De Huet in Doetinchem. De twee hebben geluk en een beetje pech. Ze hebben drie jaar lang mee mogen praten over de inrichting van het plein. Maar nu het plein eenmaal aangelegd is, kunnen ze er nog maar een paar maanden echt van profiteren. Dan gaan Loek en Lisa namelijk naar de middelbare school. ,,Het is echt mooi geworden”, vindt Loek. ,,Het leukste vinden we de speelbult. Daar kunnen we gezellig kletsen en een beetje zitten”, vult Lisa aan.