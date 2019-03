Wageningen: Groene Weide Meststof net zo goed als gewone kunstmest

Philip Ehlert van Wageningen Universiteit onderzocht de groene kunstmest op opbrengst en milieu-effect. ,,De grasopbrengst op land dat met Groene Weide Meststof is bemest, blijkt net zo hoog als op land waar reguliere kunstmest is gebruikt’’, aldus Ehlert tijdens zijn presentatie. ,,Aan het eind van het jaar is er net zo veel stikstof over in de bodem als bij gewone kunstmest. Die hoeveelheid stikstof moet omlaag, maar dat geldt net zo goed voor reguliere kunstmest.’’



De Groene Weide Meststof is zeer geconcentreerd en in een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid toegediend, afhankelijk van wat de bodem op dat ene perceel nodig heeft. Zo wordt ervoor gezorgd dat er niet meer mest in het milieu wordt gebracht dan nodig is. Hiervoor is de speciale zodenbemester ontwikkeld. Deze snijdt kleine sleufjes in het gras. ,,Daardoor wordt de mest één à twee centimeter diep in de bodem aangebracht, precies in de wortelzone van het gras’’, aldus Henk Eggink van het bedrijf Slootsmid in Borculo, dat de zodenbemester heeft gebouwd.