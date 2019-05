Wagens van bloemencorso Winterswijk zijn nu als maquette te zien

Gemist? Anna wordt al sinds haar negende gestalkt door een man uit Zwolle

10:00 Een man uit Zwolle valt Anna (17) uit Zuidlaren al jaren lastig. Het begint op een camping in Hardenberg, waar hij verliefd op haar wordt. Zij is dan pas negen jaar. Niets helpt om de stalker te stoppen. ,,Overal waar ik ben, kijk ik achterom. Ik ben bang dat hij mij ergens in de bosjes staat op te wachten of dat hij mijn vader iets aandoet.”