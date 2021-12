Wallaby, waterschildpad en wasbeer: deze exoten gingen zwervende emoe voor in de Achterhoek

De emoe is een Australische loopvogel. Maar ook een andere dier dat typisch is voor dit continent huppelde al eens rond in de Achterhoek: een wallaby. Dit kleine neefje van de kangoeroe werd in het voorjaar van 2019 gezien in het centrum van Winterswijk.



Het watervlugge dier wist twee dagen achter elkaar uit handen te blijven van ‘vangploegen’ die het wilde vangen. Zelfs de politie en medewerkers van de dierenambulance, gewapend met een vangnet, lukte het niet de enthousiaste hopper te pakken te krijgen.



Anderhalve week later werd het dier gezien in Haaksbergen, enkele tientallen kilometers verderop, en verdoofd door een dierenarts. De wallaby is eerst opgevangen in Enschede en later door de Stichting AAP.