Wallerbos alleen verder: afsplitsing in gemeenteraad Oost Gelre

Politie pakt winkelief op in centrum Doetinchem

26 augustus DOETINCHEM - In het centrum van Doetinchem heeft de politie deze woensdagmiddag rond 15.45 uur een winkeldief aangehouden. De man van middelbare leeftijd liep de politie in de armen die met drie wagens was uitgerukt voor de melding. Voor de deur bij de Hema werd hij ingerekend.