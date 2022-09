Walter Gerritsen wordt boegbeeld van grootaandeelhouder ForFarmers

Acht jaar lang was Gerritsen namens het CDA wethouder in Montferland. Na zijn vertrek bij de gemeente halverwege dit jaar zocht hij een nieuwe uitdaging, al is inwoner van het buitengebied van Beek ook melkveehouder. Gerritsen is de vierde generatie op de boerderij en - in de lijn van de familietraditie - lid van FromFarmers. Deze coöperatie is grootaandeelhouder van ForFarmers en behartigt de belangen van 3.850 leden.